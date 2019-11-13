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Hastanede silahlar çekildi: 3 yaralı

7 saat önce

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ailenin tartışmasında silahlar çekildi.

Hastanede silahlar çekildi: 3 yaralı, System.String[]

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ailenin tartışmasında silahlar çekildi. Silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde akşam saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki aile arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle hastane içinde başlayan kavga güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dışarıda devam etti. Kavganın büyümesiyle silahlar çekildi. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerine geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Kanuni Sultan Süleyman, Küçükçekmece, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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