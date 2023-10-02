Hastanede silahlı çatışma çıktı. Biri iki ateş arasında kalan doktor olmak üzere 4 kişi öldü

Meksika'nın kuzeyindeki bir hastaneye suikastçılar, bir hastayı öldürmeye çalıştı. Hastanın hastanede bulunan silahlı korumaları ile çatıştı. Çatışmada biri iki ateş arasında kalan bir doktor olmak üzere dört kişi öldü.

Üç silahlı adam, Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'daki özel bir hastaneyi gece yarısına yakın basmaya çalıştı, ancak eyalet polisi, hastanede zaten bulunan silahlı kişilerle yaşanan bir silahlı çatışmada iki kişi öldü.

Polis Şefi Gerardo Mérida, hastanede silahlı korumaların olması hakkında açıklama yapmazken her iki grubunda suçlu olduğunu söyledi.

Yaralanan üçüncü saldırgan, başka bir hastaneye götürülürken bir polisle kavga etti. Yaralı saldırgan, polisin silahını almaya çalıştı ve kavgada silahın ateş alması sonucu vurularak öldürüldü.

Yetkililer, hastane yetkililerini yasak olmasına rağmen hastanede bulunan silahlı adamları kendilerine rapor etmediklerini, yaralanan saldırganın başka bir hastaneye nakli sırasında hiçbir protokole uyulmadığını söyledi.

Sinaloa eyaleti, aynı adı taşıyan bir uyuşturucu karteline ev sahipliği yapmaktadır. Kartelin çeşitli fraksiyonları arasındaki çatışmalara sahne olmuştur, bunlar arasında hapsedilmiş uyuşturucu kaçakçısı Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın oğulları, diğer akrabaları ve eski kartel lideri Ismael "El Mayo" Zambada yer almaktadır.