Hastanede silahlı kavga! 3 kişi yaralandı, panik anları anbean kamerada

Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga sonrası yaşanan panik anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavganın hemen ardından tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşların panikle sağa sola kaçmaya çalışması ve yaşanan korku dolu anlar yer aldı.

Kavga, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde çıktı. İddiaya göre, tedavi için hastaneye gelen baba İbrahim Halil B. ve oğlu Fatih Eren B., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları şahısla karşılaştı. Tarafların karşılaşması sırasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs, belindeki tabanca ile baba-oğula ateş etti. Kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği bir vatandaş da yaralandı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Olay sonrası yaralananlar tedavi altına alınırken, olaydan hemen sonra çekilmiş cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hastane içerisinde yaşanan silahlı kavganın hemen ardından tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşların panikle sağa sola kaçma anları yer aldı. Görüntülerde, bazı vatandaşların yaşadıkları korku ile çığlık atması ise dikkat çekti.

HASTANE BOŞALTILDI

Hastanenin tedbir amaçlı boşaltıldığı olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.