Son Dakika Haberleri: Hastanede Silahlı Kişi Hareketliliği  (2)

Hastanede Silahlı Kişi Hareketliliği  (2)

1 saat önce

Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA - OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında bir doktoru silahla rehin alan kişi gözaltına alındı.

Hastanede Silahlı Kişi Hareketliliği  (2), System.String[]
Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA - OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında bir doktoru silahla rehin alan kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binası'nda silahlı bir kişinin doktoru rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hastanenin psikiyatri bölümünde odasına girdiği doktoru rehin alan kişi ikna edilmeye çalışıldı. Elinde kurusıkıdan bozma silah bulunduğu belirtilen kişi, 3-4 el ateş ettikten sonra teslim oldu.

Hastanede hareketliliğe neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

DHA, Kasımpaşa, Okmeydanı, Güncel
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