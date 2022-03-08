Hastanede silahlı saldırı kamerada... Refakatçi gibi geldi, tedavi gören şahsa silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hastanede silahlı saldırı kamerada... Refakatçi gibi geldi, tedavi gören şahsa silahlı saldırı düzenledi

08.03.2022 23:41

Hastanede silahlı saldırı kamerada.

Hastanede silahlı saldırı kamerada... Refakatçi gibi geldi, tedavi gören şahsa silahlı saldırı düzenledi

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan kişi bugün Çiğli'de tedavi gördüğü hastanede tekrardan silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi 1960 sokakta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Toprak tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'ne kaldırıldı. Daha önceden husumetleri olduğu öğrenilen A.Ç. (27), bu gün hasta ziyaret saatinde refakatçi gibi girdiği hastanede İbrahim Toprak'ı kasığından tabancayla vurdu. Kasık bölgesinden yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

Hastaneye böyle girmiş

Olay öncesi şüphelinin hastaneye hastaymış gibi geldiği güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, Hasta gibi yürüyen A.Ç. daha sonra İbrahim Toprak'ın bulunduğu odaya giriyor ve silahını ateşliyor. Silah seslerini duyan hastane personelleri kaçmaya çalışırken şüpheli A.Ç. poliknikten çıkarak kaçıyor.

Hastanede silahlı saldırı kamerada... Refakatçi gibi geldi, tedavi gören şahsa silahlı saldırı düzenledi
Hastanede silahlı saldırı kamerada... Refakatçi gibi geldi, tedavi gören şahsa silahlı saldırı düzenledi
Hastanede silahlı saldırı kamerada... Refakatçi gibi geldi, tedavi gören şahsa silahlı saldırı düzenledi

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Karşıyaka, Saldırı, İzmir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede silahlı saldırı kamerada... Refakatçi gibi geldi, tedavi gören şahsa silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede silahlı saldırı kamerada... Refakatçi gibi geldi, tedavi gören şahsa silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika
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