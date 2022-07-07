Hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'yı arkadaşları anlattı: Nazik ve beyefendi birisiydi - Son Dakika
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Hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'yı arkadaşları anlattı: Nazik ve beyefendi birisiydi

07.07.2022 13:18

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Ekrem Karakaya, dün yaşanan olayda silahlı saldırgan Hacı Mehmet Akçay tarafından katledildi. Merhum doktor Karakaya'yı öğrencilik yıllarından bu yana tanıyan ve bir dönem aynı hastanede görev yapan meslektaşı Mustafa Demirel yaptığı açıklamada, "Hastaya bağırmayı bırakın, yüksek sesle konuşmayan, gülerken bile yüksek sesli gülmeyen, nazik ve beyefendi birisiydi" dedi.

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya, düzgün kişiliği ve çevresindekilere yaklaşımıyla örnek gösterilen bir yaşam sürdü.

DEVLET HASTANESİNDE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Karakaya'yı öğrencilik günlerinden tanıyan ve bir dönem aynı hastanede görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Demirel, akrabası da olan meslektaşı Ekrem Karakaya'nın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemlerde kendisinin başhekim olarak görev yaptığı Develi Devlet Hastanesinde gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

"EKREM KARINCAYI BİLE İNCİTMEYEN, MASUM BİR İNSANDI"

Ekrem Karakaya'nın idealist bir doktor olduğunu ifade eden Demirel, "Ekrem, ikinci, üçüncü sınıftan itibaren mesleğini iyi yapabilmek için gönüllü olarak nöbetlere kalmak istedi. İnsanlığa hizmet edebilmek için tıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı. Ekrem, pırlanta gibi bir çocuktu. Karıncayı bile incitmeyen, masum bir insandı. Görev şehidi oldu" dedi. Demirel, "Ekrem, hastaya bağırmayı bir kenara bırak, yüksek sesle konuşmayan, gülerken bile yüksek sesli gülmeyen, çok nazik, beyefendi birisiydi. Bazı insanların fotoğraflarından anlarsınız, pırıl pırıl bir çocuktu." ifadelerini kullandı.

"RABBİM MÜKAFATINI CENNETTE VERSİN"

Ekrem Karakaya'nın Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki evinde site yöneticisi olan İbrahim Alıç da üzüntü içinde olduklarını belirtti. Karakaya'nın geride iki kız çocuğu ve gözü yaşlı eş bıraktığını dile getiren Alıç, şunları kaydetti; "Bu yapılan hunharca olan bir şey, yüreğimiz kaldırmıyor. İnşallah bu son olsun, bir daha olmaması için, elimizden gelen gayret neyse, vatandaş olarak, millet olarak yardımcı olalım. Genç yaşta görevine aşık, düzgün bir insan. Aileye ne yapılması gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Konuşmak çok zor. Rabbim inşallah mükafatını cennette versin."

"ACIMIZ BÜYÜK GÜZEL BİR İNSANI, GÜZEL BİR KOMŞUYU KAYBETTİK"

Karakaya'nın üst kat komşusu Yahya Özüdoğru da Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aynı apartmanda oturduklarını söyledi. Karakaya'nın dost canlısı, güzel bir insan olduğunu, yaşanan acı olaydan derin üzüntü duyduklarını dile getiren Özüdoğru, "Can kurtarma eğitimi almış bir insanın böyle canice katledilmesi bizi derinden üzdü. Geride bir eş, iki çocuk bıraktı. Acımız büyük, güzel bir insanı, güzel bir komşuyu kaybettik. Çok üzgünüz, sözün bittiği yerdeyiz. Allah rahmet eylesin. Allah, görev şehidi olarak öbür tarafta ağırlasın. Geride kalanlara Allah sabırlar versin." diye konuştu.

KARAKAYA'NIN DOKTORLUĞA ADANMIŞ ÖMRÜ YORUMLARA YANSIDI

Öte yandan, sosyal medya sağlık sitelerinde, doktor Ekrem Karakaya ile ilgili hastalarının yaptığı yorumlar dikkat çekti. Doktor Karakaya'nın bir hastasının, "Enerjik, dikkatli, insanları ve işini seven bir doktor. Gelecek vadediyor. Sağlığıma kavuşmamdaki dikkati ve emeği için minnet borçluyum." yorumunu yaptığı görüldü. Başka bir hastanın da Karakaya hakkında paylaştığı "Annem anjiyo olmuştu, işlem sırasında, serviste ve taburcu olduktan sonra bile ilgiliydi. Hastalarına önem veren biri, güler yüzlü, samimi, her şey için teşekkür ederiz" ifadeleri dikkat çekti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'yı arkadaşları anlattı: Nazik ve beyefendi birisiydi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'yı arkadaşları anlattı: Nazik ve beyefendi birisiydi - Son Dakika
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