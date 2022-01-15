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Hastanede skandal olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastayı canından etti - Son Dakika

Hastanede skandal olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastayı canından etti

15.01.2022 08:02
Hastanede skandal olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastayı canından etti

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli olan hemşire Ekrem K., yanındaki biyomedikal teknikeri Fatih K.'nın cebindeki kalemi aldı. O sırada "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. oksijen vanasını kapattı. O anlarda hastanenin alarmı çalmaya başlarken ajite olan bir hasta yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli olan biyomedikal teknikeri Fatih K. (35), hemşire Ekrem K. ile akşam saatlerinde konuşmaya başladı. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih'in önlüğünün cebindeki kalemi aldı. Fatih, hemşireden kalemini geri istedi.

"KALEMİ GETİR, OKSİJENİ KESERİM"

Sabah'ın haberine göre Ekrem de kalemi geri getirmeyeceğini söyledi. İkili arasındaki kalem şakası devam ederken, iddiaya göre tekniker, "Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi.

OKSİJEN BAĞLANTISINI KESİNCE ALARMLAR ÇALDI

Ekrem K. Fatih'e böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek, kalemi geri vermedi. İnada binan kalem polemiği sırasında Fatih K., yoğun bakım ünitesindeki oksijen panosunun kapağını açarak yoğun bakım ünitesine oksijen gönderen vanayı aniden kapattı. Hastanede alarm çalmaya başladı.

BİR HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada hemşirenin yoğun bakım ünitesindeki bir hastası ajite oldu. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de yoğun bakımdaki hasta, hayatını kaybetti. Entübe olarak yoğun bakımda tedavi gören hasta vananın kapanmasıyla nefessizlikten öldü. Bu sırada hastanedeki üst denetçi hemşire, alarmla ilgili idari soruşturma başlattı.

Hemşire Ekrem K. ve yoğun bakım ünitesindeki çalışanların olayla ilgili ifadelerine başvuruldu. Ekrem K., yaşanan şakalaşma olayı nedeniyle teknikerin yoğun bakım ünitesindeki oksijen paneline gittiğini, ardından panelin kapağını açarak üniteye bağlantı sağlayan vanayı kapattığını ve bu kapatma nedeniyle hastanede alarm çaldığını söyledi. Alarm sonrası yoğun bakım ünitesindeki hastalarından bir tanesinin ünitesindeki hastanın durumuyla ilgili alarm aldığını ve hastaya müdahalede bulunduğunu ifade etti.

"YAPTIĞIMIN AÇIKLAMASI YOK"

Fatih K., idari soruşturma kapsamında alınan ifadesinde ise yaşananları şöyle anlattı: "Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16:00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hemşire ve tekniker arasındaki yaşanan olaya yoğun bakım ünitesindeki ünitede görevli doktorlar, temizlik görevlisi, diğer hemşireler ve hasta bakıcıların da şahit olduğu belirlendi. Olaya tanıklık eden tüm personelin ifadesine başvuruldu.

Hastane idari soruşturma kapsamında ifadeler sonrası ilişiğini kestiği tekniker Fatih K. hakkında cezai soruşturma için önce Sağlık Bakanlığına ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık, şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan soruşturma başlattı.

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Yoğun Bakım, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede skandal olay! Hemşireye, 'Kalemi vermezsen oksijeni keserim' diyen personel, bir hastayı canından etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede skandal olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastayı canından etti - Son Dakika
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