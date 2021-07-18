Hastanede son kullanım tarihi geçen ilaç verildiği iddiası - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara son kullanım tarihileri geçen ve üzerlerine yeni tarihli etiketlerin yapıştırıldığı iğnelerin yapıldığı iddia edildi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Firma tarafından geçmiş tarihlerde ithal edilmiş, ancak o tarihlerde dolumu yapılamamış ampullere, ilaç dolumunun yapıldığı sonraki tarihe uygun etiket yapıştırılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kullanımına onay verdiği ilaçları 9 ay sonra da toplatılmasına karar verdiği belirtildi.

Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara yapılan iğnelerin son kullanım tarihlerinin geçtiği, bir hemşire tarafından fark edildi. Ampul üzerindeki etiketlerde son kullanım tarihleri 2020 yazarken, ampulün camına işlenmiş son kullanım tarihlerinin daha eski olduğunu fark eden hemşire, durumu ilgili kişilere bildirdi.

Hastanenin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu ilacın son kullanma tarihinin geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından bilgilendirilen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilaçların kullanıma uygunluk verdiği belirtildi. İlacın aynı kurumdan 9 ay sonra gelen yazıya istinaden de toplatıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve ilgili firma ile söz konusu tarihte yapılan yazışmalardan anlaşılacağı üzere, firma tarafından geçmiş tarihlerde ithal edilmiş, ancak o tarihlerde dolumu yapılamamış ampullere, ilaç dolumunun yapıldığı sonraki tarihe uygun etiket yapıştırılmıştır. Firmanın bu işlemi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun uygunluk vermesine istinaden yapılmıştır. Bu nedenle ilacın tarihi ampul üzerine yapıştırılan etikette yer alan tarihtir. 10 Mart 2020 tarihli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında, ampul üzerinde ve etikette yer alan tarihlerin farklı oluşu ile ilgili kuruma ulaşan çeşitli şikayetler dikkate alınarak söz konusu ilacın yazı ekinde belirtilen parti numaralı olanlar hakkında geri çekme kararı alındığı bildirilmiştir. " Kahramanmaraş Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü ise hastanenin yaptığı açıklama ile olayın çok basit gibi yansıtıldığını söyledi. 5 ayrı ilacın son kullanma tarihlerinin eski olduğunu öne süren Çöplü, şöyle devam etti:

"5 kalem ilacın son kullanma tarihlerinin aslında 2013, 2018 gibi tarihler olduğu, ama üzerlerine farklı bandrol yapıştırılıp tarihlerin uzatıldığı görülmektedir. 2013 ile 2020 arasında bir tarih var, ancak hastane tarafından yapılan açıklamada bandrol üzerindeki tarihin dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Bu ilaçlar eğer kullanıma müsaitse neden toplatıldı? Eğer kullanıma müsait değilse Sağlık Bakanlığı aracılığıyla 'Uygundur' raporu verildiği söyleniyor. Biz de buradan şunu soruyoruz. Eğer bu uygunluk varsa 5 kalem ilaç adına uygunlu raporu gönderildi mi? Bu ilaçların hepsi toplatıldı mı? Hastaneden yapılan açıklamada 1 kalem ilaçtan bahsediliyor ama son kullanım tarihi geçen 5 kalem ilaç var ve bununla ilgili de açıklama yapmaları gerekiyor. Bu ilaçların kaç bin adet alındığını, kaçının iade olduğunu, kaç adetinin kullanıldığını ve ilgili kişiler hakkında gerekli soruşturma açılıp açılmadığının cevabını bekliyoruz."

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