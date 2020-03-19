Hastanede steril maske üretiliyor - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesinde çalışan terziler tarafından hayırseverlerin de desteği ile günde yaklaşık 4 bin maske üretimi gerçekleştiriliyor.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Altıntop, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi ve artan maske ihtiyacı nedeniyle cerrahi maske üretmeye başladıklarını söyledi.

Standart maskelerin yerine daha kaliteli ve koruyucu oranı daha yüksek cerrahi maske ürettiklerini belirten Altıntop, maskenin 3 kat çift yönlü, kat yerlerinin ve bağlantılarının yüz için uyumlu olduğunu vurguladı.

Maskenin özellikleri hakkında da bilgi veren Altıntop, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızdan bize talep geldi. Cerrahi maskeyi üretelim dediler. Bu kumaşın üretildiği Kayseri'deki firma ile temasa geçtik, ilk deneme numunelerimizi yaptığımızda bu maskeleri kullanan arkadaşlarımız çok memnun oldu. Bu cerrahi malzemeler normalde 3 kat olmuyor, biz bunu 3 kat yaptık. Kullandığımız kumaşların ışığı yansıtmaması gerekiyordu. Ayrıca gözlük kullananlarda buhar yapmasını da engelliyor. Kullanılan lastiklerle de yüzü tamamen tutuyor ve enfeksiyonlara karşı koruyor. Bize 'koronavirüsle alakalı ne yapıyorsunuz?' diye bir soru geldi. Bunu Başhekim Yardımcılarımızdan Selma Karagöz ile görüştük. Sterilizasyonu nasıl yapabiliriz diye düşündük. İnsan sağlığına zararlı olmayacak bir teknikle sterilizasyonu yaptık. İçerisine koyduğumuz indikatörle bunların steril olup olmadığını tespit ettikten sonra 25'erli paketler halinde sorumlularımıza veriyoruz. Günlük 3-4 bin maske üretebiliyoruz. Bizim günlük ihtiyacımız 2 bin civarında. Fazla olanları hastalarımıza ücretsiz vereceğiz."

Maskeyi Sağlık Bakanlığının desteğiyle yaptıklarını aktaran Altıntop, şu anda maskenin dışında önlük ve bone üretme çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade etti.

Maske fiyatlarının piyasada 3 liraya kadar çıktığını aktaran Altıntop, üretilen maskenin maliyetinin çok daha uygun olduğunu dile getirdi.

Altıntop, maskenin hammaddesini kumaş üreten bir fabrikadan hayırseverlerin desteği ile elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Maske yapımında görevli terzi Ender Temiztürk de devlete faydalı olmak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.