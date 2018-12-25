Hastanede Şüpheli Paket Alarmı (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHAFatih, Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi.
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA Fatih
, Vatan Caddesi
'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:57 Kaynak: DHA
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