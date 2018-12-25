Son Dakika Haberleri: Hastanede Şüpheli Paket Alarmı-2

Hastanede Şüpheli Paket Alarmı-2

1 saat önce

*Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Hastanede Şüpheli Paket Alarmı-2, System.String[]
*Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA

Fatih, Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba İmha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:16 Kaynak: DHA

Fatih, Vatan Caddesi, Güncel
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