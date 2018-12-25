Son Dakika Haberleri: Hastanede Şüpheli Paket Alarmı-2

Hastanede Şüpheli Paket Alarmı-2

59 dakika önce

İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA-FATİH, Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi.

Hastanede Şüpheli Paket Alarmı-2, System.String[]
İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA-FATİH, Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba İmha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:18 Kaynak: DHA

DHA, Vatan Caddesi, Güncel
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