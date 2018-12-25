Hastanede Şüpheli Paket Alarmı-2
59 dakika önce
İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA-FATİH, Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi.
İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA-FATİH, Vatan Caddesi
'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba İmha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş çıktığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:18 Kaynak: DHA
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