Hastanede tartıştıkları kadını döven 2 kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede tartıştıkları kadını döven 2 kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Hastanede tartıştıkları kadını döven 2 kadın gözaltına alındı

11 dakika önce

SAMSUN'da, bıçaklanan arkadaşını görmek için hastaneye gelen Ç.Y., tartıştığı T.K. ve E.Ö.tarafından darbedildi.

Hastanede tartıştıkları kadını döven 2 kadın gözaltına alındı, System.String[]

SAMSUN'da, bıçaklanan arkadaşını görmek için hastaneye gelen Ç.Y., tartıştığı T.K. ve E.Ö.tarafından darbedildi. Yaralanan Ç.Y. tedaviye alınırken, polis ekipleri çok sayıda suç kaydı olan 2 kadını gözaltına aldı.

İlkadım ilçesinde, kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan H.D.Y.'yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret eden kız arkadaşı Ç.Y., bu sırada hastanede bulunan T.K. ve E.Ö. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kadın, Ç.Y.'yi darbetti. Bu sırada hastanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince 2 kadın gözaltına alınırken, yaralanan Ç.Y. de tedaviye alındı.


İlkadım, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:37 Kaynak: DHA
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