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Hastanede tatbikat tam not aldı

7 saat önce

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Doğal Afetler, Hasta Tahliyesi, Kırmızı Kod ve Yangın Tedbirleri tatbikatı yapıldı.

Hastanede tatbikat tam not aldı, System.String[]

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Doğal Afetler, Hasta Tahliyesi, Kırmızı Kod ve Yangın Tedbirleri tatbikatı yapıldı.


Hastane yangınla mücadele ekiplerinde görevli personel ile diğer personelin, yangından korunma ve yangın söndürülmesi, deprem öncesi ve deprem sonrası korunma eğitimleri verilerek, hasta ve yaralıların tahliyesinin sağlanması ve binalardaki yangın söndürme cihaz, araç ve gereçlerinin nasıl kullanılacağı konularında bilgi ve becerileri artırıldı.


Afet ve Acil Durum Tatbikatı hastanenin hazırladığı afet planına uygun şekilde yapıldı. Ayrıca Kırmızı Kod Eğitim ve tatbikatı da yapılarak yangın esnasında nasıl uygulanacağı tatbik edildi. Yüksek katlarda mahsur kalan yaralıların kurtarılması, kimyasal sızıntıya maruz kalan personelin AFAD tarafından ilk yıkaması yapılarak, hastanede kurulu bulunan KBRN Dekontaminasyon ünitesinde tamamen temizlenerek servise kaldırıldı.


Acil servisin dış mekanda organizasyonu ve triaj alanlarının oluşturulması, Hastane Yangın Otomasyonu'nun denenmesi ve çalışır halde olması da tatbik edildi.


Yangınla mücadele ekiplerinde görevli personel ile diğer personeller, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Ambulans, İtfaiye Müdürlüğü ve hastanede kullanılan yangın söndürme tüplerinin dolumunu yapan firmanın katılımları ile tatbikat sonuçlandı.


Hastanede yapılan tatbikatın tam not aldığı ifade edildi. - MALATYA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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