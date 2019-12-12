HASTANEDE TAVANDAN DÜŞEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel HASTANEDE TAVANDAN DÜŞEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika

HASTANEDE TAVANDAN DÜŞEN KİŞİ KAMERADA

6 saat önce

İstanbul'da bulunan bir hastanenin çalışan kişi, tavandan düştü.

HASTANEDE TAVANDAN DÜŞEN KİŞİ KAMERADA, System.String[]
İstanbul'da bulunan bir hastanenin çalışan kişi, tavandan düştü. Düştüğü odada hastasıyla oturan doktor ise olaya tepkisiz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler İstanbul'da bulunan bir hastanede kaydedildi. Hastanede görevli kişi tavanda çalıştığı sırada birden yere düştü. Bu sırada odada bulunan doktor ve hastası ne olduğuna anlam veremedi. Düşen kişi hızla ayağa kalkarken, tavandan sarkan poşet parçalarını topladı. Bu sırada odaya gelen hastane çalışanları da şaşkın gözlerle yaşananları izledi.  Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri şaşkınlık yarattı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-teknisyenin tavandan düşmesi

-masada oturan doktor ve yanındaki kişi

-teknisyenin tavandan sarkan plastik parçayı sökmesi

-koridorda toplanan çalışanlar

-detaylar


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
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