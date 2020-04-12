Son Dakika › Güncel › Hastanede tedavi gören 3 koronavirüs hastasına 'Bayburt barı' ile uğurlama - Son Dakika
Hastanede tedavi gören 3 koronavirüs hastasına 'Bayburt barı' ile uğurlama
6 saat önce
BAYBURT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu.
BAYBURT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu.
Bayburt Devlet Hastanesi'nde 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedaviye alınan ve isimlerinin Şaban Memiş, Gönül Memiş ile Güler Memiş olduğu öğrenilen 3 kişi, sağlığına kavuştu. Son testleri negatif çıkan 3 kişinin taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu. Hastanede yapılan uğurlamaya diğer sağlık görevlileri ve doktorlar da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:09 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur DHA YURT BÜLTENİ - 14