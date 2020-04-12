Hastanede tedavi gören 3 koronavirüs hastasına 'Bayburt barı' ile uğurlama - Son Dakika

BAYBURT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu.

Bayburt Devlet Hastanesi'nde 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedaviye alınan ve isimlerinin Şaban Memiş, Gönül Memiş ile Güler Memiş olduğu öğrenilen 3 kişi, sağlığına kavuştu. Son testleri negatif çıkan 3 kişinin taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu. Hastanede yapılan uğurlamaya diğer sağlık görevlileri ve doktorlar da eşlik etti.