Hastanede tedavi gören Akit'in sahibi ambulansla oy kullanmaya gitti
1 saat önce
Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, ambulansla getirildiği Başakşehir'de oyunu kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:20 Kaynak: AA
Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
, ambulansla getirildiği Başakşehir
'de oyunu kullandı. Bağcılar
Medipol Mega Üniversite Hastanesinde enfeksiyon tedavisi gören Karahasanoğlu, doktorunun izniyle ambulansla oy kullanacağı Başakşehir İBB Fatih Sultan Mehmet
İlkokulu'na getirildi.
Kardeşi Ali İhsan Karahasanoğlu'nun eşlik ettiği Mustafa Karahasanoğlu, "1116" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Okulda karşılaştıkları komşuları Karahasanoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Karahasanoğlu, oyunu kullandıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
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