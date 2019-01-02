Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Oyuncak
28 dakika önce
Erdek Devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar, öğrencilerden gelen oyuncaklarla sevindi.
Erdek
Devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar, öğrencilerden gelen oyuncaklarla sevindi.
Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 5.ve 6.sınıf öğrencileri devlet hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret edip oyuncaklar dağıtıp moral verdi. BENGİ Projesi çerçevesinde Erdek İmam Hatip Lisesi 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin düzenlediği dönem başında hayata geçirilen "Elimden Gelen Budur" adlı sosyal sorumluluk etkinliğinde, çocuklar okulda düzenlenen kermes de elde ettikleri kazanç ile hasta çocuklara oyuncaklar alıp onlara moral verdiler.
Sınıflarında kendi el emekleriyle takı, toka ve benzeri süs eşyaları ile kitap ayraçları üreten öğrenciler, okul idaresi tarafından düzenlenen kermes yoluyla ürettikleri bu ürünleri satışa çıkararak kazandıkları gelir ile oyuncak aldılar.
Öğrencilerin hastane ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Oktay, Okul Müdürü
Arif İriş, Müdür yardımcısı Filiz Mutlu ve Proje Koordinatörü Mücella Ödemiş
eşlik etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:17 Kaynak: İHA
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