Son Dakika Haberleri: Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Oyuncak

Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Oyuncak

28 dakika önce

Erdek Devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar, öğrencilerden gelen oyuncaklarla sevindi.

Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Oyuncak, System.String[]
Erdek Devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar, öğrencilerden gelen oyuncaklarla sevindi.

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 5.ve 6.sınıf öğrencileri devlet hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret edip oyuncaklar dağıtıp moral verdi. BENGİ Projesi çerçevesinde Erdek İmam Hatip Lisesi 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin düzenlediği dönem başında hayata geçirilen "Elimden Gelen Budur" adlı sosyal sorumluluk etkinliğinde, çocuklar okulda düzenlenen kermes de elde ettikleri kazanç ile hasta çocuklara oyuncaklar alıp onlara moral verdiler.

Sınıflarında kendi el emekleriyle takı, toka ve benzeri süs eşyaları ile kitap ayraçları üreten öğrenciler, okul idaresi tarafından düzenlenen kermes yoluyla ürettikleri bu ürünleri satışa çıkararak kazandıkları gelir ile oyuncak aldılar.

Öğrencilerin hastane ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Oktay, Okul Müdürü Arif İriş, Müdür yardımcısı Filiz Mutlu ve Proje Koordinatörü Mücella Ödemiş eşlik etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Erdek, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak Erzurum'da, 14 Yaşındaki İki Kafadar Kar Evi Yaptı

FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:45:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Oyuncak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]