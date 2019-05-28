Son Dakika Haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi
Son Dakika Güncel Haber

Hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi

10 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

Hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

Sason İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve yönetimi, hasta çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulunarak Ramazan Bayramı öncesi çocuklara oyuncak dağıttı. Aldıkları oyuncaklarla hemen oynamaya başlayan hasta çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Çocukların aileleri, dernek yönetimine teşekkür etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:33 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Morgu hurdacıya sattığı iddia edilen hastane müdürüne soruşturma! İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:43:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]