Hastanede tedavi gören çocuklara ve yaşlılara yılbaşı sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede tedavi gören çocuklara ve yaşlılara yılbaşı sürprizi - Son Dakika

Hastanede tedavi gören çocuklara ve yaşlılara yılbaşı sürprizi

6 saat önce

Genç Kızılay Amasya gönüllüleri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar ve yaşlılar için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Genç Kızılay Amasya gönüllüleri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar ve yaşlılar için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Genç Kızılay gönüllüleri, palyaço eşliğinde oyunlar oynayarak küçüklere eğlenceli anlar yaşattı. Gönüllüler, yaşlılara da karanfil verip onlarla sohbet etti.

Genç Kızılay Amasya Topluluğu Başkanı Fatma Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada yılbaşında hastanedeki çocukların ve ailelerinin moralini yükseltmek için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Çocukların ve yaşlıların mutluluğunun kendilerini daha çok mutlu ettiğini dile getiren Özkan, "Bugün güzel bir yıl sonu yaşadık. 2019'a veda ederken hasta kardeşlerimizle birlikte zaman geçirdik. Genç Kızılay olarak yaşlılarımızı çocuklarımızı bu özel günde unutmadığımızı göstermek istedik. Çocuklarımızın yüzlerini boyadık, oda oda gezip hastalıklarını öğrendik, onlarla vakit geçirdik. Yaşlılarımızın derdini dinledik. Bu güzel günde iyi dileklerimizi ilettik. Genç Kızılay ailesi olarak herkesin yeni yılını kutluyoruz. Sağlıklı mutlu hayırlı yıllar diliyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak da Genç Kızılay gönüllerinin çok anlamlı bir yılbaşı etkinliği düzenlediğini belirterek, yeni yıla yaşlı ve çocuk hastalarla girmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bronşit olduğu için 2 gündür hastanede yatan 9 yaşındaki Dilan'ın annesi Ayşe Aldemir ise mutlu olduklarını ifade ederek, "Çocuğum bronşit olmuştu, zatürre başlangıcı var, 2 gündür buradayız. Bu eğlence çok güzel bir programdı, bizim çok hoşumuza gitti. Evimden, çocuğumdan ayrıyım. Onların gelmesi moral oldu bize teşekkür ediyorum hepsine" dedi.

Hastanede tedavi gören çocuklara ve yaşlılara yılbaşı sürprizi

Amasya Üniversitesi, Kızılay, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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