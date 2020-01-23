Hastanede tedavi gören hastalardan göz kamaştıran sergi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede tedavi gören hastalardan göz kamaştıran sergi - Son Dakika

Hastanede tedavi gören hastalardan göz kamaştıran sergi

6 saat önce

Yüksekova Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Hastanede tedavi gören hastalardan göz kamaştıran sergi, System.String[]

Yüksekova Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.


Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastalar tarafından yapılan ürünler, devlet hastanesinde görücüye açtı. Merkezdeki sorumlu hekimler gözetiminde 6–12 aylık tedavi programları dahilinde teşhis ve tedavileri yapılan hastalar, bunun yanında sosyal açıdan desteklenmeleri ve tekrar topluma kazandırmaları için psikososyal destek ve tedavi de görüyor. Bu kapsamda Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen usta öğreticiler öncülüğünde açılan el sanatları, görsel sanatlar, müzik ve spor kurslarına katılan hastaların yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.


Yüksekova Devlet Hastanesinin Başhekimi Burcu Poyraz, 3 yıldır Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde yapılan çalışmalar için ilk defa bir sergi açtıklarını belirterek, "Amacımız, Toplum Ruh Sağlık Merkezimizdeki hastaları ve yakınlarını topluma kazandırmaktır. Aslında hastane yönetimi olarak düşüncemiz, her zaman her kesimi ilçe olarak hastanemizle bütünleştirmektir. Bu ilk sergimiz oldu. Bu sergileri daha da genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Şerife Arslan da merkezin yaklaşık 3 yıldır Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verdiğini belirterek, "3 yıllık çalışmalar vardı. Bu sergi ilk sergi olması açısında bizim için çok önemli ve değerlidir. Özellikle halka tanıtılması çok önemli. Bugün bunun mutluluğunu yaşıyorum. Yüksekova merkez ve köylerinde toplam 146 hastamız var. Tabi ki bunlar kışın da her gün gidip gelemiyorlar. Bizler bir şekilde onları ev ziyaretleri veya telefonla arayarak durumlarından haberdar oluyoruz ve gerekli müdahaleleri yapıyoruz" diye konuştu.


Sergiye katılanlara hastalar tarafından müzik ziyafeti de sunuldu. - HAKKARİ

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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