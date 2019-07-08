Son Dakika Haberleri: Hastanede tedavi gören mahkum hayatını kaybetti
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Hastanede tedavi gören mahkum hayatını kaybetti

1 saat önce

Sivas'ta bir mahkum tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavi gören mahkum hayatını kaybetti, System.String[]
Sivas'ta bir mahkum tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, solunum yetmezliği sebebiyle bir aydır Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören Bektaş Ç. (38) hayatını kaybetti.
Bektaş Ç'nin cenazesi ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:32 Kaynak: AA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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