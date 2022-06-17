Hastanede tedavi gören öğrencilerin karne sevinci

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 13 ile hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde yataklı tedavi gören 7 öğrenci, karnelerini almanın sevincini yaşadı.

Öğrencileri, hastane okulun öğretmenleri Halil Elitok, Ali İhsan Kara ve sağlık ekibi ile hastane odalarında ziyaret eden Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, onlara karnelerinin yanı sıra hadiyeler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında hastanenin açıldığı 2008 yılından itibaren Şehir Hastanesi İlköğretim Okulunun hizmet vermeye başladığını belirten Başhekim Tör, "Çocuk servisinde yatan hastalarımız için açılan okulda şimdiye kadar 2000'e yakın çocuk, değişik zamanlarda eğitim gördü. Çocukların tedavileri sürerken bir yandan da eğitim almaları, hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de moral olarak yardımcı oluyor. Tedavi gördükleri süre içinde ilköğretim okulu öğrencileri kaçıncı sınıfta okuyorlarsa öğretmenlerinden o yönde eğitim alıyor. Bu uygulama, velilerimizi de sevindiriyor. Çocuklarının eğitiminin aksamasından korkan veliler, çocuk servisi içinde okul olduğunu öğrenince hem şaşırıyor hem de mutlu oluyorlar" diye konuştu

Veliler verilen hizmete teşekkür ederken okulun öğretmenlerinden Halil Elitok, "Sağlık durumu iyi olmayan öğrencilere yataklarının başında, durumu daha iyi olan öğrencilere ise sınıfta eğitim veriyoruz. Öğrencilerin eğitimleri ile olan bağı hastalık süresinde de devam ediyor. Tedavi olurken eğitim de görmeleri hem onlara moral kazandırıyor hem de tedavilerine olumlu katkı sağlıyor. Sınıf mevcudu az olduğu için öğrencilerimizle bireysel olarak daha yakından ilgilenebiliyoruz. Böylece eksikleri olan konuları daha kolay kavrayabiliyorlar" dedi.

Karne ve hediyelerini alan 7 öğrenci hem tedavi görüp hem de eğitimlerine devam ettikleri için başhekim, öğretmenleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.