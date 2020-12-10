ANKARA Şehir Hastanesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle teması azaltmak için özellikle yoğun bakımdaki çocuk hastalar, yakınları ile görüntülü görüştürülmeye başlandı. Meryem Eda ve Mehmet Bayram çifti de yoğun bakımda tedavi gören bebeklerini tablet kamerasından izleyerek hasret giderdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde, pandemi şartlarında teması olabildiğince azaltmak için farklı uygulamalar yapılıyor. Bu kapsamda özellikle yoğun bakımdaki çocuk hastalar, yakınları ile görüntülü görüştürülüyor. Meryem Eda ve Mehmet Bayram çifti de yeni doğun ve yoğun bakımda tedaviye alınan ikiz bebeklerinden birisini, tablet kamerasından görüntülü görebiliyor. Bayram çifti, sağlık görevlilerinin yardımıyla yoğun bakımdaki bebeklerini izleyip, hasret gideriyor.

Baba Mehmet Bayram, hastanenin uygulamasının kendileri açısından bu dönemde çok iyi olduğunu belirterek, "Doğumdan sonra bebeklerimin yanına girip görmeyi çok istiyordum. Daha sonra buradaki hemşireler bize hastanelerinin böyle bir uygulamaları olduğunu; şuan ki sıkıntılı süreçten dolayı da bizlerin de onlara yardım etmemiz gerektiğini söylediler. Biz de sonuna kadar onlara yardım ediyoruz. Maalesef bu pandemi sürecinden dolayı ve özel odada yattığı için bebeklerimizden biri ile birebir temas halinde olamıyoruz; ama tablet ile görüştüğümüzde dahi bu yetmese de yine içimize bir su dökülüyor. Biz bebeğimizi o an gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Bu gayet güzel bir uygulama. Dokunamasak da biz yine de çocuğumuzu tablet ile gördüğümüzde dahi çok mutlu oluyoruz. İçimizde bir rahatlama oluyor. Buraya gelirken çok ayrı bir mutlulukla geliyorum giderken de daha ayrı bir mutlulukla gidiyorum. Çünkü çocuğumu görerek gidiyorum. Bu hizmet için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de, "Pandemi nedeniyle teması azaltmamız gerekiyor. Bunun için böyle bir uygulama başlattık. İsteyen aileler çocuklarıyla bu şekilde görüşebiliyor. Aileler bu uygulamadan çok mutlu. Tablet üzerinden bebeğini sevenler var" diye konuştu.