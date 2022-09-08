Hastanede "Temizlik görevlisinin, doğumunu yaptırdığı bebek sakat kaldı" iddiası - Son Dakika
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Hastanede "Temizlik görevlisinin, doğumunu yaptırdığı bebek sakat kaldı" iddiası

08.09.2022 09:13

Hastanede "Temizlik görevlisinin, doğumunu yaptırdığı bebek sakat kaldı" iddiası Kadirli Devlet Hastanesinde 15 Ağustos'ta doğum yapan genç kadının bebeği sakat kaldı, iddiaya göre doğumu doktor değil temizlik görevlisi yaptırdı Hastane sorumlular hakkında soruşturma başlattıOSMANİYE...

Hastanede "Temizlik görevlisinin, doğumunu yaptırdığı bebek sakat kaldı" iddiası

Kadirli Devlet Hastanesinde 15 Ağustos'ta doğum yapan genç kadının bebeği sakat kaldı, iddiaya göre doğumu doktor değil temizlik görevlisi yaptırdı

Hastane sorumlular hakkında soruşturma başlattı

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devlet hastanesinde 15 Ağustos'ta doğum yapan genç kadının bebeği sakat kaldı. Doğumu doktorun değil, temizlik görevlisinin yaptırdığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Şevval Sarıgöz 15 Ağustos günü sancıları artınca Kadirli Devlet Hastanesine gitti. Doğumhaneye alınan genç kadının doğumuna iddiaya göre doktor değil, 2 ebe ve 1 temizlik görevlisi girdi. Doğumu doktor gelmeden başlatan ebeler bu esnada temizlik görevlisinden de yardım aldılar. Çocuğun doğması için Şevval Sarıgöz'ün karnına baskı uygulayan temizlik görevlisi doğumu yaptırdı.

Plasenta içeride unutuldu, genç kadın apar topar ameliyata alındı

Doğum gerçekleştikten sonra ise kadının sancıları artarak devam edince halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasenta kesesinin bebekle birlikte çıkarılmadığı anlaşıldı. Durum doktora haber verildi. Hastaneye gelen Kadın Doğum Uzmanı doktor, Şevval Sarıgöz'ü ameliyata alarak plasenta kesesini ameliyatla çıkardı. Yeni doğan kız bebek bazı uzuvlarını oynatmadığı anlaşılınca başka bir hastaneye sevk edildi.

Bebek için doktorlar yüzde 90 sakat kalır teşhisi koydu

Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen bebek burada 8 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ardından da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü'nde yapılan ilk tetkiklerde bebeğin doğum esnasında sinir hücrelerinin koparıldığı ve sağ kolunun yüzde 90 oranında sakat kalacağı belirlendi.

İkinci çocuğunu doğuran anne Şevval Sarıgöz doğum esnasında temizlik görevlisinin karnına şiddetli şekilde baskı uygulamasından dolayı bebeğin kolları ve vücut bölgesinde morluklar içerisinde doğduğunu belirterek, "Doğuma doktor gelmedi. 2 ebe ve 1 temizlikçi bana doğum yaptırdı. Doktor doğum bitti benim rahatsızlığım devam edince geldi. Bebek kesesini içeride bırakmışlar ameliyata alındım. Kese ameliyatla çıkarıldı. Bebeğim şu anda 20 günlük ve sağ kolu tutmuyor. Adana'da doktorlar yüzde 90 sakat kalır dediler. Bizimle hiç kimse hastanede ilgilenmedi" diye konuştu.

Ömer Sarıgöz ise, "Eşimin doğumunda ihmal var. Bu doğuma girenlerin hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Kadirli Devlet Hastanesi yetkilisi ise konuyla ilgili doğum başladığında doğuma giren ebelerin doktoru çağırmadıklarını ve doğumu yaptırdıklarını, ayrıca ebelerin doğum yaptırma yetkisinin olduğu ancak zor doğumlarda doktora haber verilmesi gerektiğini belirterek olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Hastanede 'Temizlik görevlisinin, doğumunu yaptırdığı bebek sakat kaldı' iddiası Hastanede 'Temizlik görevlisinin, doğumunu yaptırdığı bebek sakat kaldı' iddiası
Kaynak: İHA

Kadirli, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede 'Temizlik görevlisinin, doğumunu yaptırdığı bebek sakat kaldı' iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastanede "Temizlik görevlisinin, doğumunu yaptırdığı bebek sakat kaldı" iddiası - Son Dakika
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