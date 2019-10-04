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Hastanede toplu yaralanma tatbikatı

1 saat önce

Çorlu Devlet Hastanesinde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında dış toplu yaralanma tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede toplu yaralanma tatbikatı, System.String[]

Çorlu Devlet Hastanesinde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında dış toplu yaralanma tatbikatı gerçekleştirildi.


Hastane Sivil Savunma Biriminin koordinasyonunda Hastane Afet Planı'na (HAP) göre düzenlenen tatbikatta olası bir çoklu yaralanmış hasta gelmesi durumunda hastanedeki yönetim ekibinin ve diğer personellerin görevleri, bu durumda yapması gerekenler ele alındı. HAP Başkanı da olan Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar başkanlığındaki olay yönetim ekibi ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü gözetmenlerinin katılımı ile yürütülen tatbikat, hastane acil servisinde gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde hazırlanan senaryoya göre hastane yakınında öğrenci servisinin kazası neticesinde hastaneye çok sayıda yaralının bir anda gelmesi durumunda yönetim ekibinin sorumlulukları, toplanma, tahliye ve müdahale şekilleri belirlendi. Afet ve acil durumun meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, diğer kurumlar ile koordinasyon, yönetim ekibinin üstlenecekleri görevler tatbikatta değerlendirildi. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi, operasyon, lojistik, planlama, finans, halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi gibi konularda imkan ve kabiliyetlerin denenmesi, bu konularda işbirliğinin geliştirilmesi yönünde yapılması gerekenler de gözden geçirildi.


Tatbikat sonrası afet ve acil durumlara en sistemli, hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebilmek için nasıl organize olunacağı üzerinde durularak, tatbikatın genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı. - TEKİRDAĞ

Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
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