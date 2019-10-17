Son Dakika Haberleri: Hastanede unutulan çanta korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Hastanede unutulan çanta korkuttu

Hastanede unutulan çanta korkuttu

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde Devlet Hastanesi polikliniğinde unutulan çanta kısa süreli korku yaşanmasına sebep oldu.

Hastanede unutulan çanta korkuttu, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde Devlet Hastanesi polikliniğinde unutulan çanta kısa süreli korku yaşanmasına sebep oldu.


Antalya'nın Serik ilçesinde Devlet Hastanesi polikliniğinde unutulan çanta vatandaşları korkuttu. Çantayı gören bir vatandaş hastane güvenliğine haber verdi. Kısa süre içeresinde olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlayıp, hastaları ve hastane personelini bölgeden uzaklaştırdı.


Bu sırada bir kadın çantayı dalgınlıkla unuttuğunu ve çantanın kendisine ait olduğunu belirtti. Çevredeki hastalar ve hasta personeli ise rahat bir nefes aldı. - ANTALYA

Devlet Hastanesi, Antalya, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Eski eşi tarafından çalıştığı servis aracından indirilip tüfekle vuruldu: Yaralanan kadının bir bacağı kesilebilir Bacakları bağlanarak denize atılmış yavru köpeğin ölüsü karaya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:41:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede unutulan çanta korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]