Hastanede Yangın (1)
1 saat önce
İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.
İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.
Hastanenin A Bloğundan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bu sırada blokta yatan bazı hastalar tahliye edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:05 Kaynak: AA
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