Hastanede Yangın (1)

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.



Hastanenin A Bloğundan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bu sırada blokta yatan bazı hastalar tahliye edildi.



İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

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