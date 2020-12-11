Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor - Son Dakika

Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor

Büyük paniğe neden olan yangın sonrasında hastalar başka hastaneye sevk ediliyor

MALATYA - Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakımında yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangın nedeniyle hastalar başka hastaneye sevk ediliyor.

Hastanenin kroner yoğun bakım ünitesinde çıktığı öğrenilen yangının hastane çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ortaya çıkan duman büyük paniğe neden oldu. Zehirlenme tehdidi altında bulunan çok sayıda hastanın tahliyesine başlandı. Tahliye edilen hastalar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki yoğun bakımlara sevk edildiği öğrenildi.

Tahliye işlemi devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.