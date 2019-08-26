Son Dakika Haberleri: Hastanede yangın paniği
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Hastanede yangın paniği

1 saat önce

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı.

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Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

(İHA)

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:40 Kaynak: İHA
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