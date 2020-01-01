Hastanede yangın tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede yangın tatbikatı - Son Dakika

Hastanede yangın tatbikatı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Özel Biga Can Hastanesinde bir yangın ve afet durumunda oluşabilecek olan istenmeyen olaylara karşı önlem almak ve hazırlıklı olmak adına tüm personelin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Özel Biga Can Hastanesinde bir yangın ve afet durumunda oluşabilecek olan istenmeyen olaylara karşı önlem almak ve hazırlıklı olmak adına tüm personelin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı.


Tatbikatta Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hazır bulundu. Senaryo gereği hastane binasında bulunan eğitim salonunda afet kriz merkezi oluşturuldu. Üçüncü katta çıkan yangını fark eden personel tarafından santrale ve hastane müdürlerine bilgi verildi. Santral tarafından İtfaiye Müdürlüğü aranarak yangın ihbarında bulunuldu. Santral aracılığı ile Biga ilçe istasyonu da bilgilendirilerek ambulans isteği yapıldı. Anons sistemi ile hasta ve çalışanlar tahliye konusunda bilgilendirildi. Üçüncü katta bulunan hasta yatış katında mahsur kalan personel, itfaiye ekipleri ve hastane çalışanlarının yardımı ile merdivenli araç kullanılarak güvenli bir biçimde tahliye edildi. Tahliye edilen hastalar 112 ekibi ve hastane çalışanlarının da yardımıyla ambulans ile kriz merkezinde bulunan sahra hastanesine getirilerek ilk müdahaleleri yapıldı.


Hastanede yatan hastalar ve çalışanlar tahliye planına uygun olarak güvenli bölge olan toplanma alanına yönlendirildi ve tatbikat başarıyla tamamlandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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