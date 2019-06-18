Son Dakika Haberleri: Hastanede 'Yangın' tatbikatı gerçeği aratmadı
Son Dakika Güncel Haber

Hastanede 'Yangın' tatbikatı gerçeği aratmadı

1 saat önce

Bingöl'ün Solhan İlçesinde hastanede AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede 'Yangın' tatbikatı gerçeği aratmadı, System.String[]
Bingöl'ün Solhan İlçesinde hastanede AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

'Hastane Afet Planı' kapsamında Solhan Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından AFAD, UMKE, itfaiye ile polis ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Acil durum alarmı ve anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği serviste meydana gelen yangında zehirlenenler itfaiye yardımıyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Gerçeğe yakın bir tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Hastane Başhekimi Dr. Murat Döger,"Daha önce planlanmış bir şekilde sivil savunma birimi önderliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü izni dahilinde 112, AFAD ve UMKE ekipleri, hastanemizde daha önce oluşturduğumuz kurtarma ekibiyle beraber tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Güzel bir şekilde tatbikat sona erdi"dedi.

Hastanenin Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez ise,"Her yıl hastanemizde yıllık olarak 'Hastane Affet Planı' kapsamında yaptığımız tatbikatlar var bugünde bunlardan birini gerçekleştirdik. Bingöl AFAD ekibi, Bingöl UMKE ekibi, Solhan Belediyesi itfaiyesi ve emniyetten arkadaşlarla beraber gerçeğe yakın bir tatbikat yaptık"diye konuştu. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
itfaiye, solhan, umke, afad, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:39:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede 'Yangın' tatbikatı gerçeği aratmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]