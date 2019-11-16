Son Dakika Haberleri: Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Son Dakika Yerel Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

6 saat önce

Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan 'Kırmızı Kod' yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan 'Kırmızı Kod' yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Malkara Devlet Hastanesi Sivil Savunma Birimi ile itfaiye tarafından düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmazken, heyecan dolu anlar yaşandı.

Planlı olarak tatbikatta, elektrik kaçağından çıkan yangında tahliye, eğitim ve hastane personelinin nasıl davranması gerektiği anlatıldı. Hastane binasında meydana gelebilecek yangın anında binanın en geç 7 dakika içinde boşaltılması sağlandı. Yiğit Polis Merkez Amirliği ekipleri de tatbikat esnasında bölgede bulundu.

Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Onur Durgun, "Başarılı bir tatbikat oldu. İtfaiye ile hastane personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Devlet Hastanesi, Tekirdağ, İtfaiye, Malkara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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