Hastanede yangın ve patlama tatbikatı nefes kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede yangın ve patlama tatbikatı nefes kesti - Son Dakika

Hastanede yangın ve patlama tatbikatı nefes kesti

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede yangın ve patlama tatbikatı nefes kesti, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla, gerçeğini aratmayan yangın ve patlama tatbikatı gerçekleştirildi.


Tatbikatta senaryo gereği, poliklinik binasında yangın meydana geldi. Yangının fark edilmesiyle önce kırmızı kod uyarısı verilip, daha sonra yangın uyarı sistemi devreye sokularak 112'ye ihbarda bulunuldu. Binada bulunan hastalar ekipler tarafından tahliye edildi. Enkaz altında kalanlar ekipler tarafından tek tek çıkartıldı. Tatbikat ile acil durum ile olağanüstü hallerde ilk yardım, hızlı tahliye ve güvenli bölgeye ulaşım konularında çalışanların ve ekiplerin hazırlıkları ölçüldü.


Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay gerçekleştirilen tatbikatla ilgili olarak "Tüm kamu kuruluşlarında farkındalığı artırmak için böyle durumlar yaşandığında neler yapabileceğimizle ilgili bir tatbikat ama gerçekten tatbikatı yaparken sanki gerçekten olmuş gibi içinde yaşayarak olmuş gibi davranıyoruz. Tüm ekipler bir bütün olarak, 112 Acil Servis, itfaiye ekipleri, UMKE ve kendi kurumumuzdaki tüm ilgili ekiplerle birlikte böyle durumlarda neler yapılabilir, eksikliklerimiz nedir, olması gereken ve olmaması gereken durumlar nedir tüm bunları değerlendirme şansımız oluyor. Bu tatbikatlar bu açıdan bizler için önemli. Her yıl düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bize destek veren tüm kamu kuruluşlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu tür felaketler yaşanmaz. Ama yaşandığı zamanda ne yapmamız gerektiği konusunda tecrübeli olmamız gerekiyor" diye konuştu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi
Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı 31 yaşındaki genç, kaldığı barakada yanarak feci şekilde can verdi Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı

Son Dakika Haberleri
15:31 Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
15:30 Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
15:30 Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor - Son Dakika
15:30 80 milyon lira büyük ikramiye ile 160 ev alınabiliyor - Son Dakika
15:26 Denizli'de 6 bacaklı kuzu doğdu - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika
14:20 Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 15:35:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanede yangın ve patlama tatbikatı nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]