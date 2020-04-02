Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir - Son Dakika
Son Dakika Spor Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir - Son Dakika Spor

Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir

13 dakika önce

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Albayrak, yakın çevresinin sağlık durumuna artık dikkat etmesi gerektiğini söylemesi üzerine sarı-kırmızılı takımla yol ayrımına geldi. Albayrak ayrıca, hastalık süresince yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Albayrak Holding'teki işleri oğluna devrederek tüm mesaisini Galatasaray'a harcayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, yol ayrımında. Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Albayrak'ın koronavirüse yakalanması son halka oldu.

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; aynı hastalıkla mücadele eden eşi ve oğlu Hikmet, Abdurrahim Albayrak'a "Artık sağlığına daha çok dikkat etmelisin" diyerek Galatasaray yönetimindeki görevine ara vermesini istediler. Doktorları da bundan sonra çok daha dikkatli olmasını özellikle de stresten uzak durmasını tavsiye etti.

GALATASARAY SEVDASI BAŞKA

Albayrak ailesi daha önce de Abdurrahim Albayrak'a stresten uzak durması için aktif yöneticiliğe ara vermesi konusunda tavsiyede bulunmuş ancak Galatasaray sevdasından vazgeçirememişlerdi. Bu kez Albayrak nasıl bir karar verecek merakla bekleniyor.

YAŞADIKLARINI İLK KEZ ANLATTI

Abdurrahim Albayrak, koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e anlattı.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Ateş, öksürük, halsizlik vardı. Yani grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman yaşadığınız şeyler. Şikayetlerim devam edince doktoruma başvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yapıldı.

Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu. Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı. Burada önemli olan insanın psikolojisi.

"BİNLERCE TELEFON ALDIM, MORAL OLDU"

Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim. Aynı hastalığa yakalanan oğlum ve eşimi göremediğim için onlar için de elimden sadece dua etmek geldi. Binlerce telefon ve mesaj aldım. Çoğuna cevap veremedim. Ama hepsi moral oldu. Hastalığın yaşla ilgisi var ama insanın moralinin yerinde olması her şeyden önemli.

"DEVLETİ DİNLEYİN, EVDE KALIN"

Size diyorum ki evinizde kalın, devletimizi dinleyin. Hastanelerimiz, doktorlarımız mükemmel. Evde kalırsak onların da işi rahatlar. Evde kal hastanede kalma. Bunu sürekli söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim.

Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Abdurrahim Albayrak, Koronavirüs, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:12 

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YORUMLAR (1)
  • Cimbom: Sayın albayrak hastaneler doktorlar size mükemmel normal vatandaş olarak gidin sigortada yada eğitim araştırmada testleriniz pozitif çıksında görün bakalım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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