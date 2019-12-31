Hastanede yatan çocuklara "Karagöz ve Hacivat" oyunu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede yatan çocuklara 'Karagöz ve Hacivat' oyunu - Son Dakika

Hastanede yatan çocuklara "Karagöz ve Hacivat" oyunu

6 saat önce

Tokat'ta hastanede yatan çocuklara Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Tokat'ta hastanede yatan çocuklara Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde yatan çocuklara Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, oyunu izleyen çocuklarla bir süre sohbet ederek kitap hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklar mutlu olursa dünyanın güzelleşeceğini belirterek, "Bizde çocuklarımızın yeni yıla gülerek mutlu biçimde girmelerini amaçladık. Özellikle sürekli hastanede yatarak tedavi gören çocuklarımızın mutlu olmasını arzuladık." dedi.

Çocukların aileleri de Tokat Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Karagöz ve Hacivat oyunu oynayan Bülent Akay da "İlk defa hastanede oyunu sergiledik. Davet gelirse zevkle hastanelerimizde çocuklarımıza oyunumuzu sergileriz." diye konuştu.

Hastanede yatan çocuklara Karagöz ve Hacivat oyunu

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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