Hastanede yatan hastaya getirilen sigara dalı içine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçti - Son Dakika

Hastanede yatan hastaya getirilen sigara dalı içine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçti
30.03.2021 12:42
Samsun'da bir hastanede yatan hastaya getirilen sigarının içinde uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Samsun'da bir hastanede yatan hastaya getirilen sigarının içinde uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D.(39) adlı kadın hastanede tedavi gören yakınına sigara getirdi. Sigarayı hastaya ulaştırmak için teslim alan hastanede görevli özel güvenlik görevlileri yaptıkları kontrolde sigara paketinin içindeki dallarının içine gizlenmiş 16 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım