Son Dakika | HASTANEDE YEMEK BOYKOTUNDA ATEŞ EDİLMESİNE SAĞLIKÇILARDAN TEPKİ - Son Dakika
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Son Dakika | HASTANEDE YEMEK BOYKOTUNDA ATEŞ EDİLMESİNE SAĞLIKÇILARDAN TEPKİ

04.10.2022 17:22

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki yemek boykotu sırasında çıkan tartışmada, yemek firmasından 1 kişinin tabancasını çıkarıp, yere ateş etmesine sağlıkçılar tepki gösterdi.

DİYARBAKIR'da, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki yemek boykotu sırasında çıkan tartışmada, yemek firmasından 1 kişinin tabancasını çıkarıp, yere ateş etmesine sağlıkçılar tepki gösterdi.

Olay, dün Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 8'inci katındaki yemekhanede meydana geldi. Yemeği beğenmeyip, boykot eden bazı sağlık çalışanlarıyla yemek firması çalışanları arasında tartışma çıktı. Yemek firmasından 1 kişi, iddiaya göre, tabancasını sağlıkçılara doğrulttuktan sonra yere ateş etti ardından kargaşa yaşandı. Yaralananın olmadığı olayda, silah sesi üzerine hastane önündeki polis ekipleri, içeri girdi. Tarafları ayıran polis, bölgeyi boşaltıp inceleme yaptı. Gözaltına alınan 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

ALKIŞLI PROTESTO

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi üyeleri ile destek için TMMOB, DİSK, Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Anadolu Sağlık Sen, Hekim Birliği üyeleri, bugün hastane önüne geldi. Grup, saldırıyı kınayarak, alkışlarla protesto etti. Grup adına açıklama yapan TMMOB dönem sözcüsü Alican Çetinkaya, uzun zamandır yemekler konusunda şikayetleri olduğunu belirterek, Hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerde yemeklerle ilgili sorunlar bildirildi ancak çözüm üretilmedi. Sağlık emekçilerinin kesintisiz hizmeti sunması nedeniyle öğle veya akşam yemeği arası gibi tatilleri bulunmamaktadır. Artan ekonomik zorluklar nedeniyle emekçilerin bu yemeği yemekten başka çaresi yoktur. Aynı şekilde sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarının önemli bir bölümünün de yoksul olması nedeniyle hastanelerde verilen yemeklerden başka çaresi maalesef yoktur. Uzun zamandır yemekler konusunda çalışanların şikayetleri hakkında bir çalışma yapılması yönünde bizlerden talepleri bulunmaktadır. Hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerde yemeklerle ilgili sorunlar bildirilmiş ancak gelinen noktada sorunların giderilmesi yerine günden güne daha da bozulmaya doğru gitmiştir dedi.

YEMEK FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan yemek firmasında görevli gıda mühendisi Şeyhmus Parıltı, 3 Ekim'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yemek dağıtımında görevli garson arkadaşımız ile hastane dışından bir şahıs arasında çıkan tartışmanın büyümesi neticesinde yaşanan üzücü olay sebebiyle bütün sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Dün iki SES üyesinin hastane içerisinde dolaşıp yemeği boykot etmeyenlere yönelik baskı uygulaması üzerine başlayan tartışmada bir ayağından engeli olan eski çalışma arkadaşımızın korkuyla gaflette bulunması ile birlikte ardı arkası kesilmeden sağlıkçıya şiddet algısı yayılmıştır. Bizler ne silahı ne şiddeti ne de tehdidi savunmuyoruz. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz bizler de sağlık emekçisiyiz ve sağlık emekçilerine yapılan ve yapılacak her türlü saldırıyı kınıyoruz. Bu olay tamamen yemekhanede yaşanan kargaşada haddini aşan birinin yaptığı yanlış bizlere mal edilemez. Üzüntülü olduğumuzu buradan belirtiriz açıklamasında bulundu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

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