Hastanede Yerli Malı Haftası etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede Yerli Malı Haftası etkinliği - Son Dakika

Hastanede Yerli Malı Haftası etkinliği

6 saat önce

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği doktorları ve personelleri yerli üretime, yerli üretimin desteklenmesine dikkat çekmek amacıyla eğlenceli bir Yerli Malı Haftası kutlaması gerçekleştirdiler.

Hastanede Yerli Malı Haftası etkinliği, System.String[]

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği doktorları ve personelleri yerli üretime, yerli üretimin desteklenmesine dikkat çekmek amacıyla eğlenceli bir Yerli Malı Haftası kutlaması gerçekleştirdiler.


Farkındalık oluşturmak, çocukluktan başlayıp ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamanın önemine değinmek, birlik ve beraberlik bilinciyle yaşamak için yapılan organizasyonda doktorlar ve personeller kendi yaptıkları şapkalar ile Yerli Malı Haftası'na destek oldu. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Koordinatörü Ece Şahin, haftanın anlam ve önemine dikkat çekerek, "Yerli Malı Haftası'nda çocuklarımız parasını, eşyalarını en önemlisi de sağlığını gerektiği gibi korumayı öğreniyorlar" dedi. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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