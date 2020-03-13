Hastanede ziyaretçiye kısıtlama - Son Dakika

Hastanede ziyaretçiye kısıtlama
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz.Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek."dedi.
(İHA)
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