Hastanedeki Ali Eymen bebeğe, annesinin sütünü zabıta ekipleri götürüyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hastanedeki 29 günlük bebeğinin yanına gidemeyen Ziya ve Şerife Sütçü çiftinin yardımına Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu. Zabıtalar kısıtlama günlerinde anneden aldıkları sütü hastanede Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 29 günlük Ali Eymen bebeğe ulaştırıyor.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ziya Sütçü ile Şerife Sütçü'nün 29 gün önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çiftin Ali Eymen ismini verdiği bebekte erken doğumdan kaynaklanan rahatsızlık meydana geldi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 29 günlük Ali Eymen bebek, kuvöze konuldu.

Çiftle irtibata geçen hastane yönetimi, solunum cihazına bağlı olan bebeğin anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirterek aileyi bilgilendirdi. Normal günlerde eşinden aldığı sütü çocuğuna götüren baba Ziya Sütçü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca çareyi Bağcılar Belediyesi'ni aramakta buldu.

"SİZ MERAK ETMEYİN BİZ YANINIZDAYIZ"

Yardım isteği üzerine Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sütçü'nün 15 Temmuz Mahallesi'nde evine gitti. Ekipler, hazırlanan anne sütünü babayla birlikte Esenyurt'taki özel hastaneye götürdü. Çocuğuna anne sütünü ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan baba, kendisine yardımcı olan zabıta görevlilerine teşekkür etti.

Bu zorlu günlerde kendisine uzanan yardım elinden çok memnun kaldıklarını söyleyen baba Sütçü, "Doktor arayıp da anne sütü isteyince ne yapacağımı şaşırdım.Kısıtlama olduğu için dışarı çıkamıyordum. Ben de bir umut diyerek Bağcılar Belediyesi'ndeki yetkililere durumu anlattım. Onlar da 'Siz merak etmeyin biz yanınızdayız' diyerek evime geldiler ve beni alıp hastaneye götürdüler. Bizimle çok ilgilendiler. Ne kadar teşekkür etsem az. Bu vesileyle ailem adına hizmetlerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür ediyorum" dedi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yaşanan günlerde Ali Eymen bebeğin ihtiyacı olan süt zabıta ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılıyor.