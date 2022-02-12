Üye Girişi
Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı

12.02.2022 04:09

Son dakika haberi: Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandıKIRIKKALE'de, hastane bahçesindeki otomatik para çekme makinelerini (ATM) spiral ile keserek hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takip sonucu yakalandı.

Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı

KIRIKKALE'de, hastane bahçesindeki otomatik para çekme makinelerini (ATM) spiral ile keserek hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takip sonucu yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Hastanede çalışan sağlık personeli, 2 kişinin ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalıştığını fark edince durumu hastane polisine ve güvenlik görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler, kaçmaya başlayınca hastane bahçesinde hırsızlarla emniyet ekipleri arasında takip yaşandı. Şüphelilerden biri takip sonucu hastane bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelilerin ATM'lere yakın bir noktaya aracı park ederek aracın içerisindeki jeneratörden kablo çektikleri tespit edildi. Spiral ile 2 ATM'nin arka kapısını kesmeye çalıştıkları görülen şüphelilerden kaçak olanı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı

YORUMLAR
500

Hastane, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 04:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement