Hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gideriyorlar - Son Dakika

Antalya'da özel bir kadın hastalıkları ve doğum hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ebeveynlere, yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerini görüntülü aramayla uzaktan görebilme fırsatı sunuyor.

Özel bir kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin yetkilileri, Kovid-19'a karşı alınan sıkı tedbirler kapsamında, yoğun bakım ziyaretlerine kısıtlama getirdi.

Ebeveynlere, erken doğum ya da çeşitli hastalıkları nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servislerinde yatan bebeklerini haftada bir gün görme izni verildi.



Hastane yetkilileri, ailelerin endişelerini ortadan kaldırmak ve anne ile bebek arasında duygusal bağ oluşturmak adına görüntülü arama uygulaması başlattı.

Her gün yenidoğan yoğun bakım hemşiresi tarafından görüntülü aranan aileler, hem bebeklerini görüyor hem de sağlık durumlarını öğrenebiliyor.

Görüntülerde, bazı çocukların "bebek" diye seslendikleri kardeşlerinin uyanmamasını annelerine şikayet etmesi, bazı ailelerin gözyaşlarına hakim olamaması ve bebeklerine "oğlum, kızım, bebeğim" diyerek seslenmesi yer alıyor.

Hastanenin Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de mümkün olduğu kadar hasta ziyaretlerinin kısıtlandığını söyledi.

Durum böyle olunca kişilerin hastalarının durumunu merak ettiğini anlatan Şengör, bu grupta, yeni doğum yapıp, bebekleri yenidoğan yoğun bakım servisinde yatan annelerin ilk sıralarda geldiğini belirtti.

Şengör, 20 yataklı yenidoğan yoğun bakım servislerinde genelde ağır hasta grubunun yattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bebeğiyle ayrı kaldığı ve görüşme saatleri azaldığı için annenin psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğinin farkına vardık. Anne ve bebeği arasındaki duygusal ilişkinin daha kuvvetli oluşması için belli saatlerde görüntülü aramalar yapıyoruz. Hem aile fertleri bebeklerini görüyor hem de anne ile bebek arasında duygusal ilişki kurulabiliyor. Morali iyi olan annenin sütü daha çabuk geliyor. Bebeklerinin emin ellerde olduğunu görüyorlar. Bebeğin genel durumu hakkında, gerekirse doktor arkadaşlarla görüştürülerek aileye bilgi veriliyor. Sadece haftada bir görüşme saatiyle anne veya aile, bebekle duygusal açıdan uzaklaşabiliyor. En azından bebeklerini gördükleri için kafalarındaki o soru işaretleri gidiyor."

"Bebeğimiz hakkında birebir bilgi aldığımız için mutlu oluyoruz"

Solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan oğluyla görüntülü arama sayesinde bir araya gelen Ayşe Gülez de uygulamadan son derece memnun olduğunu bildirdi.

Annelerin, yeni doğan bebeklerinden uzun süre ayrı kalmamasının önemli olduğuna işaret eden Gülez, "Anne ve bebek arasındaki iletişiminin artması, tedavi sonrasında ikisi arasındaki kaynaşmayı çabuklaştırıyor. Virüs tehdidi nedeniyle bebeklerimizden ayrı kalmış olsak da hiç olmazsa bu şekilde görmek bizi mutlu ediyor. Bebeğimizin durumu hakkında birebir bilgi aldığımız için çok mutlu oluyoruz." dedi.

Bebeklerini görme mutluluğu yaşayan bazı aileler, onların kokusunu doyasıya içlerine çekememenin üzüntüsünü yaşasalar da herkesin sağlığı için bu şekilde hasret gidermeye razı olduklarını kaydetti.