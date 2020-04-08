Hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gideriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gideriyorlar - Son Dakika

Hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gideriyorlar

6 saat önce

Antalya'da özel bir kadın hastalıkları ve doğum hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ebeveynlere, yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerini görüntülü aramayla uzaktan görebilme fırsatı sunuyor.

Hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gideriyorlar, System.String[]

Antalya'da özel bir kadın hastalıkları ve doğum hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ebeveynlere, yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerini görüntülü aramayla uzaktan görebilme fırsatı sunuyor.

Özel bir kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin yetkilileri, Kovid-19'a karşı alınan sıkı tedbirler kapsamında, yoğun bakım ziyaretlerine kısıtlama getirdi.

Ebeveynlere, erken doğum ya da çeşitli hastalıkları nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servislerinde yatan bebeklerini haftada bir gün görme izni verildi.


Hastane yetkilileri, ailelerin endişelerini ortadan kaldırmak ve anne ile bebek arasında duygusal bağ oluşturmak adına görüntülü arama uygulaması başlattı.

Her gün yenidoğan yoğun bakım hemşiresi tarafından görüntülü aranan aileler, hem bebeklerini görüyor hem de sağlık durumlarını öğrenebiliyor.

Görüntülerde, bazı çocukların "bebek" diye seslendikleri kardeşlerinin uyanmamasını annelerine şikayet etmesi, bazı ailelerin gözyaşlarına hakim olamaması ve bebeklerine "oğlum, kızım, bebeğim" diyerek seslenmesi yer alıyor.

Hastanenin Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de mümkün olduğu kadar hasta ziyaretlerinin kısıtlandığını söyledi.

Durum böyle olunca kişilerin hastalarının durumunu merak ettiğini anlatan Şengör, bu grupta, yeni doğum yapıp, bebekleri yenidoğan yoğun bakım servisinde yatan annelerin ilk sıralarda geldiğini belirtti.

Şengör, 20 yataklı yenidoğan yoğun bakım servislerinde genelde ağır hasta grubunun yattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bebeğiyle ayrı kaldığı ve görüşme saatleri azaldığı için annenin psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğinin farkına vardık. Anne ve bebeği arasındaki duygusal ilişkinin daha kuvvetli oluşması için belli saatlerde görüntülü aramalar yapıyoruz. Hem aile fertleri bebeklerini görüyor hem de anne ile bebek arasında duygusal ilişki kurulabiliyor. Morali iyi olan annenin sütü daha çabuk geliyor. Bebeklerinin emin ellerde olduğunu görüyorlar. Bebeğin genel durumu hakkında, gerekirse doktor arkadaşlarla görüştürülerek aileye bilgi veriliyor. Sadece haftada bir görüşme saatiyle anne veya aile, bebekle duygusal açıdan uzaklaşabiliyor. En azından bebeklerini gördükleri için kafalarındaki o soru işaretleri gidiyor."

"Bebeğimiz hakkında birebir bilgi aldığımız için mutlu oluyoruz"

Solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan oğluyla görüntülü arama sayesinde bir araya gelen Ayşe Gülez de uygulamadan son derece memnun olduğunu bildirdi.

Annelerin, yeni doğan bebeklerinden uzun süre ayrı kalmamasının önemli olduğuna işaret eden Gülez, "Anne ve bebek arasındaki iletişiminin artması, tedavi sonrasında ikisi arasındaki kaynaşmayı çabuklaştırıyor. Virüs tehdidi nedeniyle bebeklerimizden ayrı kalmış olsak da hiç olmazsa bu şekilde görmek bizi mutlu ediyor. Bebeğimizin durumu hakkında birebir bilgi aldığımız için çok mutlu oluyoruz." dedi.

Bebeklerini görme mutluluğu yaşayan bazı aileler, onların kokusunu doyasıya içlerine çekememenin üzüntüsünü yaşasalar da herkesin sağlığı için bu şekilde hasret gidermeye razı olduklarını kaydetti.

Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:16 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Elinde bastonla yaşlı rolü yaptı, çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldı. Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti         
16:05
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek         
15:32
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim         
15:27
Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi         
15:17
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı         
14:59
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir         
14:58
Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı         
14:50
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı         
14:43
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 18:07:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanedeki bebekleriyle görüntülü aramayla hasret gideriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]