HASTANEDEKİ KADIN CİNAYETİ : OLAYI GÖRDÜM ANCAK KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM - Son Dakika

Kadıköy'de hastanedeki kadın cinayetini gören eczacı, "Olayı gördüm ancak korkudan müdahale edemedim. Tek ben değil kimse zanlıya müdahale edemedi. Hastaneden gelen 7 güvenlik görevlisi bile korkudan müdahale edemedi" diye konuştu.

Kadıköy'deki özel bir hastanede hasta bakıcı olan Yudum Mert, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Yudum Mert, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında hastanede bulunanlar dehşet dolu anları anlattı

'KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİM"

Katilin çok soğuk kanlı hareket ettiğini belirten Eczacı Nejat Özçelik, 'Cinayetin ardından katil zanlısı hastaneden yürüyerek çıktı. Elleri cebindeydi ve yüzünde maske vardı. Zanlı hiçbir şekilde koşmuyordu. Sakin bir şekilde yürüyerek durağa kadar geldi. Ben de o esnada telefonla konuşuyordum. Ardından hastanenin güvenlik görevlileri koşarak zanlının peşinden geldi. 'Katil katil' diye bağırdılar ve durdurmaya çalıştılar. Ancak güvenlik görevlileri zanlıya müdahale etmedi. Zanlı etraftakilere 'defolun gidin buradan' diye bağırarak bir

taksiye binmeye çalıştı. Vatandaşlar taksinin yolunu kesti. Taksi şoförü, zanlıyı mecbur indirmek zorunda kaldı. Zanlı son olarak başka bir acaba binip kaçtı. Ben olayı gördüm ancak korkudan müdahale edemedim. Tek ben değil kimse zanlıya müdahale edemedi. Hastaneden gelen 7 güvenlik görevlisi bile korkudan müdahale edemedi" dedi.

"SANKİ AZ ÖNCE BİR CİNAYET İŞLEMEMİŞ GİBİYDİ"

Zanlının hiç cinayet işlemiş gibi olduğunu söyleyen Eczacı Büşra Aydın ise, 'İşyerimden hava almaya çıkmıştım önce kavga var zannettim. Güvenlik görevlilerin taksi şoförüne 'bindirmeyin adam öldürdü' dedi. Zanlıda başka bir araca bindi gitti. Zanlı çok sakindi. Sanki az önce bir cinayet işlememiş gibi normal bir şekilde taksiye binmeye çalıştıö diye konuştu.

'BİZLER KADINLAR İÇİN EŞİT VE ÖZGÜR BİR HAYAT İSTİYORUZ"

Eşi tarafından öldürülen Yudum Mert için kadın dernekleri öldürüldüğü hastane önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması yapan Çağla Akdere, 'Yudum isimli arkadaşımız burada eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Biz daha fazla kadın cinayeti haberi almak istemediğimiz için bugün Yudum 'un katledildiği yere geldik. Daha iki gün önce Sabiha arkadaşımız boşanmak üzere olduğu kocası tarafından çocuklarının gözü önünde 5 kurşunla vuruldu. Ancak kocasının söylediği şey bizler için çok kritikti. 'Seni öldürürsem en fazla iki yıl yatar çıkarım' ve erkekler bundan güç alıyor. Biz bir kadının daha aramızdan ayrıldığı haberini üzerine bir basın açıklaması yapmak istemiyoruz. Bizler kadınlar için eşit ve özgür bir hayat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: YAŞANANLARI KINIYORUZ

Öte yandan hastane yönetiminden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Dün akşam saatlerinde bir kadın çalışanımızı, eşi tarafından gerçekleştirilen cinayete kurban vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kadınlarımızın her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak; özgürce yaşamaları gerektiğine olan inancımızı ve bu ölümlerin son bulması isteğimizi bir kez daha dile getirerek, yaşananları kınıyoruz. Olayın takipçisi olacağımızı ve çocuklarının her daim yanlarında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Merhumenin ailesine, sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.