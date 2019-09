Hastanedeki kavgada sağlık çalışanının kolu kırıldı, hasta yakını ise darp raporu aldı

Gaziantep'te bir hasta yakını ile sağlık çalışanı arasında çıkan kavgada erkek hemşirenin kolu kırılırken, hasta yakını ise darp raporu aldı. Olayda her iki tarafın yakınları da birbirinden şikayetçi oldu.



Olay, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuğunu hastaneye getirdi. Çocuğunun rahatsızlanması üzerine hemşirelerden yardım isteyen Mehmet K. ile sağlık çalışanı arasında tartışma çıktı. Hasta odasında yaşanan tartışmada Mehmet K., hemşire Cuma Ali B. tarafından darp edildiğini öne sürdü. Kavga esnasında hemşire Cuma Ali B.'nin de kolunun kırıldığı öğrenildi. Hasta yakını ise başka bir hastaneden darp raporu alarak karakola gidip, sağlık çalışanından şikayetçi oldu. Kolu kırılan hemşirenin de hastanede ameliyat olacağı bildirildi.



"Beni darp ettiler"



Sağlık çalışanı tarafından darp edildiğini iddia eden Mehmet K. şunları söyledi:



"Oğlumu kusma ve ateş şikayetiyle hastaneye getirdim. Tahlilleri yapıldı ve doktor yatışının yapılması gerektiğini söyledi. Ben de annesinin 40 günlük çocuğu olduğunu söyledim öyleyse siz kalın dedi. Ben de tamam dedim. Yatışımız yapıldı. Bir gece tedavisi yapıldı. İkinci gece çocuğum ateşlendi. Ben de hemşireyi çağırmak istedim geliyoruz dediler ama gelmediler. İki üç defa daha gittim yine gelmediler. Çocuğumun durumundan korkuyorum gelin bakın dedim. Bana siz başında durun dediler. Ben de çocuğumu aldım serumla çıktım. Güvenliğe şikayet etmek istediğim yeri sordum. Görevli memura şikayette bulundum. Sonra yerimi değiştirdiler. Yukarıya çıktım hemşire hanıma doktorun ne zaman geleceğini sordum. Saat 09.00'da geleceğini söylediler ben de teşekkür ettim. Daha sonra hemşire odasında hemşireler toplantı halindeydiler. Bana odaya gidelim dedi. Ben de bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek şikayetçi olmayın diyecek diye düşündüm. İçeriye girdik bana küfür ederek kafa attı. Burnum kanlar içinde kaldı. Gözümü şişirdi. Ayağa kalktım yine kafa attı. Kanlar içinde yere düştüm. Benim kanlar içinde kaldığımı görünce kolunu ters çevirip, kolunun üzerine atlayarak kolunu kırdı. İçeriye giren bütün hemşireler beni darp etti. Gelen herkes bana vurdu. Çocuğumun gözü önünde dövdüler. Polisler geldi beni aldı. Emniyete gidip ifademi verdim ve darp raporunu aldım. Şikayetçiyim gerekenin yapılmasını istiyorum."



Sağlık-Sen'den olaya tepki



Yaşanan olay hakkında açıklama yapan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ise zanlının hastane personeline şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuğunun servisinin değiştirilmesine sinirlenen refakatçi hastaneyi birbirine kattı. Serviste görevli hemşirelere ağza alınmayacak küfürler eden refakatçi, daha sonra kavga ettiği erkek hemşirenin kolunu üç yerinden kırdı" dedi.



Olayı kınayan Arayıcı, "Ne yazıkki sağlıkta şiddet haberlerine her gün yenileri ekleniyor. Sağlık hizmeti sunarak kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyoruz. Bunun son olmasını dilerken, yetkililerden sağlıkta şiddetin önüne geçecek caydırıcı yasal düzenlemelerin zaman geçirilmeden bir an önce hayata geçirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.



Hastane yönetimi ise herhangi bir açıklama yapmadı. - GAZİANTEP