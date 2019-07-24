Son Dakika Haberleri: Hastanedeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor
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Hastanedeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor

29 dakika önce

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor.

Hastanedeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor, System.String[]
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor.

Halk Meclisi'nden Tolga Kepez, durumla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na (CİMER) şikayette bulunacağını ifade etti.

Kepez, "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde insanlar hastasını çocuğunu yakınını her getirdiğinde park sorunu yaşamak zorunda mı?. Hastamızla mı uğraşalım, yoksa park yeri bulmak için mi?

Bir diğer konuda park yeri ile ilgili personele niye ayrı bir park yeri tahsil ediliyor. 'Hastane personeli' diye özel park yerinin olması gerekmiyor. Vatandaşın hastası için yapılan hastanede vatandaştan önce herkesin önceliği var.Bu sadece Kütahya'da geçerli bir konuda değil. Çevre illerde ve bütün Türkiye'de bu sıkıntı mevcut. Bu konu için CİMER'e düşüncelerimi yazacağız" dedi. - KÜTAHYA
Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
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