Hastanedeki tuvaletlerde hijyen sıkıntısı

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki hijyen sıkıntısına hastalar tepki gösterdi



Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tuvaletlerin birçoğunun arızalı olduğunu söyleyen hastalar, tahlil için dışkı ve idrar örneği vereceklerinde dahi ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Hastalar, bir sağlık kuruluşunda bu denli sağlıksız bir ortamla karşılaşmanın sıkıntısını yaşadıklarını kaydetti. Kuşadası'ndan tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gelmek zorunda kaldığını belirten İskender Avcı isimli emekli hasta, "Sabah tedavi olmak için hastaneye geldim. Doktor idrar ve dışkı tahlili istedi. Bulunduğum katta girdiğim tuvaletlerin neredeyse tamamı arızalı. Maalesef taharet alamıyoruz" diye konuştu.



Hastaların haklı olduğunu ancak kullanımdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle neredeyse her gün tuvaletlerin arızalandığını belirten hastane yöneticileri ise, bundan sonra konuyla daha yakından ilgileneceklerini söyledi. - AYDIN