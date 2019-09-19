Son Dakika Haberleri: Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
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Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

11 dakika önce

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı, System.String[]

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde afet, acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Malatya Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hastanede yapılan eğitim toplantısında konuşan sivil savunma uzmanı Emine Doğandemir, afet ve felaketlere hazırlıklı olmanın eğitim ve pratik uygulamalarını anlattı.

Doğal afet, yangın gibi bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulunan Doğandemir, her şeye rağmen tüm personelin bu tür tatbikatlarla olası olaylara hazırlıklı olması gerektiğini aktardı.

Toplantının ardından yangın alarmı verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangından tahliye ve kurtarma çalışması yaparken, hastane acil ekibi de açık alanda kurulan seyyar çadırda yaralılara müdahale etti.

Yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale eden ekipler, personeli de bu konuda eğitti.

Tatbikat sonrasında konuşan Hastane Başhekim Vekili Erhan Berk, hastane personelinin bu tür afet ve felaketlere hazır olmaları bakımından yılda iki kere yapılan tatbikata katılımın ve duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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