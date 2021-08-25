Hastaneden 250 bin TL'lik kanser ilacı çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Şişli Etfal Hastanesinden 250 bin TL değerindeki kanser ilacı çalan şahıs Şişli polisince yakalandı. İlaçları çalma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz cumartesi günü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden piyasa değeri 250 bin TL olan kanser ilaçlarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce, kanser tedavisinde kullanılan ilaçları çalan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarıyla eşkali belirlendi

Şişli Asayiş Büro ekipleri, olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldığında, şüphelinin hastanede ilaçların bulunduğu bölüme gittiğini ve buradan ilaçları alarak hastaneden ayrıldığını gördü. Hastanenin kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit eden ekipler, civardaki ve kaçış güzergahındaki kayıtları da izlediğinde şahsın son olarak bir taksiye binerek oradan ayrıldığını belirledi.

Hastaneye otobüsle geldi

Ekipler geriye dönük kamera kayıtlarını da izleyerek şüphelinin kimliğini belirleyebilecek yeni kanıtlar aramaya başladı. İncelemeler sonucu şüphelinin hastaneye yakın bir otobüs durağında indiği ve buradan hastaneye yürüdüğü belirlendi. Bunun üzerine polis, şüphelinin otobüste kullandığı ulaşım kartı aracılığıyla kimliğini tespit etmek istedi. Bunun için ilgili birim olan BELBİM'e bir yazı yazıldı ancak bayram tatili olması sebebiyle yanıt alınamadı.

Tüm kameralar incelendi, şüpheli 4 gün sonra yakalandı

Bir an önce şüpheliyi yakalamak isteyen polis, şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra bindiği taksinin kullandığı yollarda bulunan güvenlik kameralarının tamamını izlendi. İncelemeler sonucunda şüphelinin Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde taksiden indiği görüldü. Kapsamlı arşiv kayıtlarının da incelenmesiyle şüphelinin Kaptanpaşa'da yaşadığı belirlendi. 23 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen operasyonla şüpheli A.C.Ş. kıskıvrak yakalandı.

İlaçları eliyle koymuş gibi buldu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin hastanede ilaçların bulunduğu bölüme pencereden girdiği, elindeki sırt çantasıyla direkt bir dolaba yöneldiği, bir süre sonra dolabı açarak içindeki ilaçları çantasına koyduğu görüldü. Görüntülerin devamında ise, çantasını ilaçlarla dolduran şüphelinin kapıdan çıkarak oradan ayrıldığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Savcılıkça adli makamlara sevk edilen A.C.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL