Son Dakika Haberleri: Hastaneden Acı Haber

Hastaneden Acı Haber

56 dakika önce

Gaziantep'te Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

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Gaziantep'te Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlardan Daşdelen'in baldızı olan Semra Yaprak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaziantep'te miras yüzünden Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, Daşdelen'in eşi ve baldızı ise ağır yaralanmıştı. Daşdelen'in baldızı 27 yaşındaki Selma Yaprak 2 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaprak'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze otopsinin ardından yarın Gaziantep Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Damadın saldırısında eşinin amcası Bayram Şahin (69), kayınvalidesi Özden Şahin, (60), baldızı Dilek Çakmak (36) hayatını kaybetmiş, baldızı Semra Yaprak ve eşi Sultan Dağdelen ağır yaralanmıştı.

(Mehmet Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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