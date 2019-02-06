Hastaneden Acı Haber

Gaziantep'te Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Gaziantep'te Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlardan Daşdelen'in baldızı olan Semra Yaprak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaziantep'te miras yüzünden Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, Daşdelen'in eşi ve baldızı ise ağır yaralanmıştı. Daşdelen'in baldızı 27 yaşındaki Selma Yaprak 2 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaprak'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze otopsinin ardından yarın Gaziantep Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Damadın saldırısında eşinin amcası Bayram Şahin (69), kayınvalidesi Özden Şahin, (60), baldızı Dilek Çakmak (36) hayatını kaybetmiş, baldızı Semra Yaprak ve eşi Sultan Dağdelen ağır yaralanmıştı.



(Mehmet Bulut/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muhafız Dizisinin Başrol Oyuncu Hazar Ergüçlü Sevgilisi Onur Ünlü'nün İnternet Dizisinde Oynayacak

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor

Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomenin Tahliye Talebine Ret